PM cumpre mandado de prisão, apreende drogas e arma de fogo

Uma guarnição do 2° BPM, prendeu um homem e aprendeu uma arma de fogo calibre .380 e uma substância aparentando Crack, na noite dessa terça-feira, 28, na rua Baguari no bairro Taquari. O homem ainda tinha um mandado de prisão em aberto.

Em patrulhamento preventivo e ostensivo pelo bairro Taquari, ao passarem em frente a uma casa já conhecida das guarnições como sendo ponto de venda e consumo de drogas, os militares visualizaram várias pessoas fazendo uso de entorpecentes no local.

Feita uma abordagem aos presentes no local, foi encontrado com um dos indivíduos uma arma de fogo Taurus calibre .380 com dois carregadores e 31 munições intactas do mesmo calibre, além de substância aparentando Crack em seu poder. Foi feita uma consulta via COPOM e foi encontrado um mandado de prisão em desfavor do homem.

Foi-lhe dada voz de prisão, após ter sido informado os seus direitos, e após isso conduzido à delegacia de flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Por Ascom/PMAC