No Rio, Chad Smith baterista do Red Hot Chili Peppers toca Legião Urbana em bar

Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, já está no Brasil para cumprir a agenda de shows pelo país com a banda, mas aproveitou para curtir um bar em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira (02), os clientes e fãs presentes no local foram surpreendidos com uma apresentação particular do artista. Ao lado de um músico do bar, ele tocou sucessos da banda Legião Urbana, como “Será” e o hit “Otherside”, do Red Hot Chili Peppers.

O momento foi registrado por várias pessoas que estavam ali e viralizou nas redes sociais. “Imagina você está em um bar e do nada o baterista do Red Hot assume!”, comentaram os internautas.

“Não tem jeito, Chad é de longe o integrante mais legal da banda”, elogiaram o músico. “Eu estou até agora simplesmente surtando com o vídeo do Chad Smith tocando Legião Urbana lá no bar no Rio de Janeiro, rodeado de fãs. Chad, você é o maior”, escreveu um fã.

Red Hot Chili Peppers no Brasil

A apresentação da banda com a turnê do álbum “Unlimited Love Tour”, começa na sexta-feira (04), no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Confira as outras datas.

•07/11: Brasília, Estádio Mané Garrincha;

•10/11: São Paulo, Estádio do Morumbi;

•13/11: Curitiba, Estádio Couto Pereira;

•16/11: Porto Alegre, Arena do Grêmio.