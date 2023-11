No Acre, ex-jogador de futebol é preso acusado de pedofilia

O ex-jogador do Galvez e professor de uma escolinha de futebol em Cruzeiro do Sul, no Acre. Romeu Cabral Ruathechon, foi preso na última sexta-feira, 3, pela Polícia Militar, acusado de pedofilia. Ele já está no presídio Manoel Nery.

Segundo a polícia, o caso teria sido descoberto através do celular de uma vítima por um policial penal que é tio de um aluno de 11 anos da escolinha. Outro garoto também denunciou o professor na delegacia.

“Flagrei ele pedindo fotos de nudes do meu sobrinho de 11 anos e ainda o ameaçando. Entrei em conversa e ele aceitou conversar comigo para esclarecer. Quando ele chegou na residência de minha mãe, eu anunciei a prisão dele e chamei a viatura para conduzir à delegacia. Ele estava aliciando e praticando pedofilia contra meu sobrinho, e depois que o treinador foi preso, já apareceu mais um garoto que estava sendo abusado virtualmente e fisicamente”, relata o Policial Penal, que não quer se identificar para preservar o sobrinho.

O policial fez um alerta aos pais: “quero deixar meu alerta aqui para os amigos que têm filhos em escolinha de futebol, filhas em treino esportivo ou cultural, que vigiem o celular dos seus filhos, vigie as atitudes dos seus filhos e sobrinhos”, recomendou.