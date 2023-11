Nicolau Júnior manifesta apoio e solidariedade a Gladson, alvo de pedido de afastamento do cargo

Primeiro secretário da Assembléia Legislativa, o deputado estadual Nicolau Júnior( PP), manifestou publicamente solidariedade e apoio ao governador Gladson Cameli, alvo de pedido de afastamento protocolado pela Procuradoria Geral de Justiça.

Nicolau disse que outra vez, sem qualquer embasamento legal, tentam macular a imagem do governador, aprovado pela população, pois foi reeleito em primeiro turno pelo povo acreano.

O deputado classificou como arbitrário e absurdo o pedido formulado pela PGR, e disse está confiante na inocência do governador.

“Outra vez tentam desestabilizar a gestão do governador que vem valorizando os servidores e aplicando com muita responsabilidade o dinheiro público. O povo do Acre sabe que temos um governador que tem a transparência com a máquina pública como uma das prioridades na sua gestão”, comentou.

Por fim Nicolau Junior reiterou solidariedade e apoio ao governador, que cumpre agenda no exterior.