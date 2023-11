Mutirão do Desenrola renegocia 150 mil dívidas e soma R$ 433 milhões em um dia

O programa Desenrola Brasil contabilizou R$ 433 milhões em dívidas renegociadas no “Dia D — Mutirão Desenrola”, que aconteceu nesta quarta-feira (22), informou o Ministério da Fazenda nesta quinta-feira (23).

Em um dia, cerca de 72 mil pessoas foram atendidas e 150 mil dívidas solucionadas, número sete vezes maior ante a média da última semana.

Com descontos médios de 86,3%, a ação contou com alguns benefícios, como pagamento parcelado em até 5 anos — oportunidade disponível desde a segunda-feira (20) —, renegociação sem entrada e primeiro pagamento da dívida somente em 2024.

O pagamento à vista já era possível desde o lançamento da Faixa 1, em outubro, obtendo a média de R$ 262 no “Dia D”, enquanto o valor médio parcelado foi de R$ 1.087.

O interesse de pesquisa chegou ao pico de popularidade no dia do mutirão, número que estava em crescimento ao longo da semana com oscilações, segundo dados do Google Trends.

No momento de maior acesso à plataforma do Desenrola na internet, foram feitas mais de duas renegociações por segundo.

Os bancos aumentaram os horários de atendimento de parte de suas agências durante o mutirão.

O atendimento ao público continuará pelos canais dos bancos e demais credores do programa. As negociações também podem ser feitas por meio digital através do site oficial do programa para as contas prata ou ouro do gov.br.

A mobilização foi uma parceria do governo federal com bancos privados e públicos, e demais entidades credoras participantes.

O programa federal foi lançado em julho e já possibilitou que mais de 3 milhões de brasileiros renegociassem cerca de R$ 246 bilhões em dívidas.

Segundo números do governo, os principais bancos do país ainda retiraram automaticamente 10 milhões de registros de negativação de pequenas dívidas, com valor de até R$ 100.