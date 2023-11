Mulher fica só com roupa do corpo após incêndio e pede ajuda para recomeçar

A casa onde morava Francisca Maria de Lima, 53 anos, no bairro João Eduardo, em Rio Branco, foi totalmente consumida por um incêndio, causado, provavelmente, por um curto-circuito no último domingo (5).

Com ajuda de vizinhos, Francisca e a mãe, Raimunda Bezerra, 76 anos, que é cadeirante, conseguiram sair ilesas da residência. No entanto, as duas mulheres perderam tudo que tinham.

“Só inalamos um pouco de fumaça, mas tudo que eu tinha foi destruído, inclusive minha única fonte de renda, que eram 3 apartamentos alugados nesse mesmo local. Fiquei apenas com a roupa do corpo, até descalça eu saí, então, humildemente, peço qualquer tipo de ajuda”, diz Francisca.

Qualquer ajuda pode ser feita via PIX 359.901.802-25 (CPF) da própria Francisca Maria de Lima. Outras informações podem ser obtidas com a mesma pelo contato 68 98418-5322.