Mulher é presa ao tentar matar ex-marido em Cruzeiro do Sul

Uma mulher, identificada apenas com as iniciais B.N.S, foi presa em flagrante pela Polícia Militar nesse domingo, 26, em Cruzeiro do Sul, após tentar matar o ex-marido, J.E.X.F, a facadas. O caso aconteceu no bairro da Várzea.

Logo depois da tentativa de homicídio, ele chamou a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou ao local, a vítima havia se abrigado na casa de um vizinho e a mulher, fugido.

A guarnição fez rondas nas imediações e conseguiu abordar a autora, que segundo a Polícia Militar, resistiu à prisão, ameaçou de morte um dos componentes da guarnição e cuspiu nos policiais.

Quando a guarnição consultou o nome da mulher, constatou que já havia um mandado de prisão contra ela. A mulher segue presa.