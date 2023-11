Mulher é atingida por caixilho de porta durante colisão entre motocicletas e vai parar no PS

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou Flávia Bezerra Gomes do Nascimento, de 35 anos, gravemente ferida na tarde desta quarta-feira, 22, no das ruas 7 de Dezembro com a 20 Março no bairro Placas em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Flávia trafegava em uma moto modelo Shineray, de cor preta, na rua 20 de Março no sentido centro-bairro quando ao tentar fazer o cruzamento com a rua 7 de Dezembro, colidiu contra uma moto modelo Honda Titan, de cor preta, conduzida por uma mulher e uma passageira que levava um caixilho de porta. Com o impacto, o caixilho atingiu a cabeça de Flávia que caiu ao solo desmaiada. As outras duas mulheres sofreram apenas escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e ambulância do suporte avançado foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a paciente ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, Flávia sofreu uma traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima e precisou ser entubada.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Um boletim de ocorrência foi registrado.