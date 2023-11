Motorista perde controle de veículo após fazer rotatória e colide contra poste de energia

Por Davi Sahid

Um motorista não identificado perdeu o controle de uma caminhonete modelo Amarok, cor cinza, placa QLX-2C68 e colidiu contra um poste de energia na madrugada deste domingo, 19, na frente do Parque Chico Mendes, na Rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, o motorista trafegava na caminhonete no sentido centro-bairro, quando ao fazer a rotatória, perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra o poste de energia. Com o impacto o motorista sofreu apenas escoriações e não precisou de ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPtran) foram acionados, mas quando chegaram ao local o motorista havia abandonado a caminhote e fugiu.

Populares chegaram a relatar a reportagem que o motorista estava em estado visível de embriaguez.

O veículo foi removido por um guincho ao Pátio do Departamento de Trânsito (DETRAN).