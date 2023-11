Motorista embriagado colide em motocicleta e deixa condutora gravemente ferida, em Rio Branco

Na noite desta terça-feira (07), um acidente aconteceu na BR 364, nas proximidades dos correios, sentido terceira ponte.

O condutor embriagado ainda não identificado, ocasionou um acidente contra uma mulher identificada por Luciana Barbosa Alves de 26 anos, que estava em sua motocicleta e foi atingida pelo condutor.

Populares que passavam pelo local conseguiram parar o veículo com o condutor que tentou fugir após o acidente.

Uma guarnição da Polícia Militar chegou rapidamente ao local e realizou a prisão do condutor, evitando também uma possível linchamento contra o condutor.

A Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Luciana Barbosa foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fratura no fêmur, dilaceração no pé esquerdo, um ferimento próximo ao órgão genital com bastante sangramento, fratura no braço direito. Seu estado de saúde é considerado estável.

O motorista embriagado estava junto com outro homem dentro do veículo, também sob efeito de álcool, os dois foram encaminhados para a Delegacia Central de flagrantes (DEFLA) para medidas cabíveis.