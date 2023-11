Motociclista que morreu quando fugia de blitz do Exército Brasileiro era de Rondônia

É do autônomo Altino D’láqua, de 32 anos, natural de Porto Velho, no estado de Rondônia, o corpo encontrado na noite de quarta-feira, 22, ao lado de uma parada de ônibus no km 13 da BR-364, em Rio Branco.

A vítima furou uma blitz que estava sendo realizada pelo Exército Brasileiro e fugiu. Apesar de não estar sendo perseguido, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu na base de sustentação de uma parada de ônibus, morrendo no local.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e depois do trabalho pericial autorizou a remoção do corpo da vítima, que não portava documentos, para o Instituto Médico Legal (IML), onde a família fez a identificação, na tarde desta quinta-feira, 23.

Altino D’láqua era de Rondônia e morava há algum tempo no Acre.