Motociclista fura bloqueio e colide moto contra ponto de ônibus e morre na BR

Por Davi Sahid

Um homem ainda não identificado perdeu o controle de sua motocicleta e morreu na noite desta quarta-feira, 22, após colidir contra uma parada de ônibus situada no km 13, na entrada do Ramal do Goiano na BR-364 na região da Vila Albert Sampaio em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima trafegava na motocicleta Yamaha Factor 150, de cor vermelha, placa QWO-1D07, no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando furou um bloqueio que estava sendo realizado pelo Exército Brasileiro em frente ao Posto de Fiscalização da PRF. O motociclista fugiu em alta velocidade e após uns 4 km distante do bloqueio, perdeu o controle da direção e colidiu fortemente contra uma parada de ônibus. Com o impacto o motociclista foi arremessado e caiu ao lado da parada de ônibus desmaiado.

Populares que passavam no local encontraram o homem jogado e imediatamente acionaram a Polícia Rodoviária Federal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A ambulância básica do SAMU foi enviada e quando os Paramédicos chegaram ao local encontraram o motociclista já sem vida. A ambulância do suporte avançado foi acionada e a Médica atestou o óbito da vítima.

A área foi isolada pela PRF para os trabalhos de perícia, em seguida o corpo do motociclista foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A moto foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio da Polícia Rodoviária Federal.