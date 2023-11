Jovem fica ferido após atropelar boi na Estrada Jarbas Passarinho

Um acidente aconteceu na noite desta terça-feira, (07), na Estrada Jarbas Passarinho, em frente ao Chalé bar.

Segundo informações, o condutor da moto Yamaha Crosser, de cor Cinza, identificado por Amós Dack da Costa, 29 anos, trafegava sua motocicleta, quando um boi atravessou na sua frente, ele não pode evitar a colisão vindo a cair. O boi saiu ileso.

A viatura do suporte básico (SAMU) foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Amós Dack deu entrada no Setor de Traumatologia para maior avaliação com suspeita de fratura no punho esquerdo e dor no quadril, seu estado de saúde é considerado estável.