Motoboy sofre acidente, após carro invadir preferencial no bairro Bom Jesus, na capital

O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira,(24), no cruzamento do Ramal da Garapeira com Ramal Leôncio de Carvalho, no bairro Bom Jesus, região do Vila Acre.

Segundo informações repassadas, o motoboy identificado por Nilton Sandro Pinto de Almeida, de 20 anos, trafegava sua motocicleta no sentido bairro/centro no ramal da garapeira, quando um veículo não identificado, seguia sentido contrário, invadindo a preferencial do motoboy, que não teve como evitar a colisão, vindo a cair. Após a colisão o condutor do carro se evandiu do local.

A viatura do suporte básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Nilton Sandro foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com possível fratura no ombro esquerdo, uma lesão na face e múltiplas escoriações pelo corpo, seu estado de saúde é considerado estável.