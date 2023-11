O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou um pedido feito pela defesa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel Mauro Cid, para revogar sua ordem de afastamento junto ao Exército e o uso de tornozeleira eletrônica.

“As diligências estão em curso, razão pela qual seria absolutamente prematuro remover as restrições impostas ao investigado, sem qualquer alteração fática da investigação nesse momento”, afirmou o ministro na decisão.