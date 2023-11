Moradores interditam Estrada do Calafate para exigir melhores condições de rua

A Estrada do Calafate, uma das mais movimentadas da capital acreana, foi interditada, na tarde desta segunda-feira, 27. Inconformados com a falta de manutenção das ruas do bairro, moradores decidiram interditar a via e afirmam que só deixam o protesto após a garantia da Prefeitura de Rio Branco de que um serviço de melhoria das ruas será executado.

“Essa rua faz muitos anos que não recebe uma melhoria, um dia desses vierem aí e colocaram um barro e agora quando chove a situação tá ainda pior. Isso é uma vergonha”, afirma o morador Mauro da Silva.

Revoltado, o também morador Jaime da Silva reclama da falta de manutenção. “Ninguém aguenta mais, é só promessa. Não vamos arredar o pé até que nossa situação seja resolvida”, afirma.

Ninguém da prefeitura apareceu até o momento para negociar com os manifestantes.