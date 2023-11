Morador em situação de rua é atropelado e vai parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro

Por Davi Sahid

Um morador em situação de rua conhecido pelo apelido de “Vitilico” foi atropelado na noite deste domingo, 26, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova e foi parar em estado de saúde gravíssimo no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, “Vitilico” foi tentar atravessar correndo a avenida, quando inesperadamente o motociclista da moto modelo Titan. de cor vermelha e placa QLU-4511, que trafegava sentido bairro-centro atropelou morador em situação de rua.

O motociclista relatou a reportagem que estava indo trabalhar, quando “Vitilico” se jogou na frente da moto. Após da moto o condutor da moto permaneceu ao local.

A ambulância do suporte avançado do SAMU, foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimento e encaminharam o morador em situação de rua ao Pronto-Socorro em estado de Saúde gravíssimo. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu uma laceração na perna esquerda, um traumatismo cranioencefálico de natureza gravíssimo e precisou ser entubado.

A área foi isolada pelos Policiais de Trânsito para os trabalhos de perícia.