Missão da Ásia vem ao Acre analisar viabilidade de exportação de carne bovina

Nos próximos dias 28 e 29 de novembro, terça a quarta-feira da próxima semana, estará no Acre uma missão Internacional da República das Filipinas para análise e viabilidade de habilitar o estado do Acre para exportação para o referido país.

Virão ao estado auditores do Ministério da Agricultura do país asiático, que auditarão os trabalhos de Vigilância Sanitária do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF-AC), visitando fazendas e o frigorífico Frigonosso – SIF 3297.

O presidente do IDAF, Francisco Thum, disse que acabou de receber a notificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), mas que ainda não tem maiores detalhes sobre a missão asiática ao estado.

No fim de 2022, o Acre recebeu autorização para exportar carne bovina e suína para o Peru, após vistoria na agroindústria Dom Porquito e no frigorífico Frisacre Santo Afonso, onde foi constatado que os locais atendiam às exigências sanitárias para exportação.

Já em agosto deste ano, depois da visita de uma missão do Ministério da Agricultura da República Dominicana ao Acre, em 2022, o estado recebeu a boa notícia da habilitação para exportar carne suína ao país caribenho.

Na ocasião, Francisco Thum disse ao ac24horas que a habilitação foi resultado dos esforços dos produtores, da planta frigorífica (Dom Porquito, em Brasiléia) e do trabalho do órgão de defesa na parte sanitária.

“Isso deixa a gente muito orgulhoso. É resultado de um trabalho que vem sendo realizado com muito esmero, com muita dedicação pelo governo do estado e por todos os atores envolvidos no processo”, disse Thum.