MPAC elege novo Procurador-Geral de Justiça nesta segunda

Sede do Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) – Foto: Sérgio Vale

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza nesta segunda-feira, 20, eleição eletrônica para o cargo de procurador-geral de Justiça.

A votação começa às 8 horas e, pela primeira vez, será usado o voto eletrônico.

São candidatos: Celso Jerônimo de Souza (procurador de Justiça), Danilo Lovisaro do Nascimento (procurador de Justiça e candidato ao segundo mandato), Glaucio Ney Shiroma Oshiro (promotor de Justiça) e Kátia Rejane de Araújo Rodrigues (procuradora de Justiça).

Cada membro do MPAC pode votar em até três candidatos. O Procurador-Geral de Justiça é nomeado pelo governador do Estado dentre os integrantes, indicados em lista tríplice formada pelo voto para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.