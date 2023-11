Militares da Rotam aprendem menores com arma de fogo

Militares da companhia de Rondas ostensivas tático móveis (Rotam), da Polícia Militar, apreenderam dois menores de idade com uma arma de fogo na sexta feira, 24, na avenida Amadeo Barbosa.

Em patrulhamento na região do segundo distrito os militares visualizaram a dupla em uma bicicleta na Avenida Amadeu Barbosa, ao avistarem a equipe demonstraram bastante nervosismo e tentaram tomar rumos diferentes.

A equipe conseguiu abordar ambos e na cintura de um dos menores foi encontrada uma arma de fogo tipo artesanal Cal.36. Ao serem questionados quanto ao restante do material que estavam em posse, eles informaram se tratar de produtos de um delito cometido momentos antes.

Diante dos fatos os menores foram apreendidos, juntamente com o armamento, e encaminhados à delegacia, as vítimas do ato infracional compareceram à unidade de polícia judiciária.