Menino de 4 anos é levado de avião à hospital após engolir chave no interior do Acre

Um menino de 4 anos engoliu uma chave e teve de ser transferido de avião para Cruzeiro do Sul nessa segunda-feira, 6, para o objeto poder ser retirado. A chave foi removida do organismo da criança com procedimento por endoscopia e ele poderá voltar para casa com os pais.

No município de Porto Walter, no alto Rio Juruá, os médicos não fazem partos cesáreos e outros procedimentos e a maioria dos casos é encaminhada para Cruzeiro do Sul por meio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

Desde o ano passado, o Hospital de Porto Walter funciona em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), cedida pela prefeitura do município. A unidade hospitalar do governo do Estado está em obras.