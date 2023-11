Mais uma residência sofre incêndio em Cruzeiro do Sul

Um novo incêndio em residência foi registrado em Cruzeiro do Sul na noite dessa terça-feira 31. O fogo atingiu uma casa na Rua Murú, situada no Bairro João Alves.

Segundo informações, o incêndio teria começado em um sofá que estava em um dos quartos. Cerca de 4 minutos depois de acionado, o Corpo de Bombeiros chegou ao local e extinguiu o foco, impedindo maiores danos à propriedade.

Não houve feridos e a causa do incêndio será investigada. Os últimos dois grandes incidentes com fogo ocorridos em Cruzeiro do Sul haviam sido registrados nos dias 23 e 24 de outubro.

O número 193 do Corpo de Bombeiros voltou a funcionar para a população em Cruzeiro do Sul.