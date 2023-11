Mais de 60 homens fazem “malabarismo” para balsa de 15 toneladas entrar no rio

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o esforço de mais de 60 homens para colocar uma balsa nas águas do Rio Jordão.

O vídeo, gravado na cidade do mesmo nome do rio, no interior do Acre, demonstra como uma balsa de mais de 15 toneladas é colocada no rio após ser construída “em terra”.

São cerca de 200 metros, onde a embarcação é movimentada pela força dos homens e pelo uso de peças roliças de madeira que fazem com a que balsa “deslize” e chegue até a água.

O vídeo foi publicado pelo blogueiro Kézio Araújo.