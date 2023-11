Mais de 200 vigilantes demitidos pela VIP serão contratados por nova empresa no Acre

O presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Acre (SESSPAC), Nonato Santos, contou ao ac24horas nesta segunda-feira, 27, que os 240 vigilantes demitidos pela empresa VIP devem ser admitidos pela nova empresa vencedora do contrato emergencial do governo, a Colômbia, sediada em Rondônia.

O presidente do sindicato contou que a nova empresa que vai assumir o contrato emergencial do governo se comprometeu a absorver a classe recém-demitida. “A gente conseguiu por meio de uma negociação aproveitar a mão de obra dos trabalhadores que iriam ficar desempregados por conta do abandono do contrato da empresa anterior”, declarou.

Morato garantiu ainda que o sindicato está negociando a admissão dos demais 60 que estão de aviso pela empresa VIP. “Vamos tentar absorvê-los”.

O problema que vem ocasionando a demissão em massa dos vigilantes é a falta de uma repactuação financeira que não vinha sendo repassado pelo governo às empresas prestadoras de serviço no Acre.