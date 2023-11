Lula: Jorge Viana é um otimista e acredita todos os dias que o amanhã será melhor

Nesta terça-feira, 7 de novembro, teve início um dos eventos mais importantes voltados para a atração de investimentos no Brasil: o Fórum Brasil de Investimento (BIF 2023). Esse fórum foi organizado pela ApexBrasil em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ocorreu pela primeira vez no Palácio Itamaraty, em Brasília.

O evento reuniu mais de 300 empresários brasileiros, membros do corpo diplomático e um grande número de ministros e autoridades do governo federal. Estiveram presentes o presidente Lula, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o presidente do BID, Ilan Goldfajn, além de Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O anfitrião do evento, Jorge Viana, ex-senador e ex-governador do Acre, que atualmente ocupa o cargo de presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), apresentou números em seu discurso: “O Brasil pode alcançar um superávit de 93 bilhões na balança comercial, o que é 50% maior do que o Brasil já alcançou em toda a sua história”. Ele continuou: “Hoje somos o segundo destino para receber investimentos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Somente na primeira metade deste ano, o Brasil já atraiu cerca de 34 bilhões de investimentos”.

O presidente Lula abriu o primeiro dia do BIF 2023 e elogiou profundamente o trabalho realizado por Jorge Viana à frente da ApexBrasil: “Jorge Viana está desempenhando um excelente trabalho. Mas o que mais admiro nele é o otimismo. Jorge acredita, todos os dias, que o amanhã será melhor e está sempre motivado a fazer mais.”

O presidente da Apex também destacou que Lula tem viajado pelo mundo para promover um novo cenário que ele chamou de “um novo Brasil”. Lula trouxe de volta a diplomacia presidencial e está demonstrando ao mundo que o Brasil está novamente comprometido com o respeito a outros países, a sustentabilidade, o meio ambiente e os negócios internacionais. Ele continuou: “Também quero enfatizar o papel crucial que a agricultura familiar e a agricultura empresarial desempenham no Brasil atualmente, fazendo parte do setor do agronegócio. Graças a eles, o Brasil está a caminho de se tornar o maior produtor de alimentos ainda este ano. Pretendemos superar os Estados Unidos na produção de algodão e, com um programa de recuperação de áreas degradadas do governo, estamos prontos para competir com a União Europeia e os Estados Unidos pela liderança na produção de alimentos em todo o mundo”, disse o otimista acreano que preside a ApexBrasil.