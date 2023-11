Lula e Fernández correm para fechar acordo com europeus antes da posse de Milei

Diplomatas de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai entraram em uma maratona de negociações para tentar fechar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. As reuniões acontecem hoje (23), amanhã (24) e sábado (25).

Segundo fontes, a equipe argentina, ainda sob o comando de Alberto Fernández, está bastante engajada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também orientou flexibilidade aos brasileiros. Isso para que seja possível assinar o acordo até o dia 7 de dezembro na reunião de cúpula do Mercosul.

A reunião é a última com a presença de Fernández, já que Milei assume no dia 10 de dezembro. Negociadores brasileiros acreditam que a situação vai deixar o futuro presidente argentino em uma saia justa, pois ele é a favor do livre comércio.

As equipes negociadoras já estão trabalhando em um texto conjunto que traz mudanças no acordo original nas áreas do meio ambiente — uma demanda europeia — e de compras governamentais — uma demanda do Mercosul, especialmente do Brasil.