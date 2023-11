Luísa Sonza desabafa sobre Whindersson Nunes: “Grande amor da minha vida”

A cantora revelou que ainda é apaixonada pelo humorista e explicou que ele foi o amor da vida dela. “Sou apaixonadinha.

Todo mundo sabe, ele foi o grande amor da minha vida. Não é mentira. A gente super se dá bem”, contou ela.

Luísa ainda revelou que eles mantêm contato e que ela é ciumenta em relação aos novos relacionamentos do ex.

“Ontem liguei para ele e ele não me atendeu. No dia seguinte mandei uma mensagem: ‘E ainda me ignora’. Perguntei o que ele estava fazendo que não estava me atendendo. Ele: “Aí, estava com uma menina”. Não me fala essas coisas! Tenho muito [ciúmes]. Fico de olho”, revelou a cantora.

A dona do hit ‘Chico’ ainda contou que o relacionamento deles marcou sua vida já que ficaram juntos por cinco anos e chegaram a se casar. Vale lembrar que Luísa e Whindersson se casaram em 2018, anunciaram o divórcio em 2020 mas estão sempre interagindo nas redes sociais e demonstrando a boa relação.