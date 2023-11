Nesta segunda-feira (6), Luana Piovani usou as redes sociais para repostar um vídeo em que Ludmilla parece errar a letra do hino nacional brasileiro, enquanto executava a canção durante o GP do Brasil de Fórmula 1 no último domingo (5).

“Vergonha alheia”, diz a publicação compartilhada pela atriz em seu perfil no Instagram, onde acumula mais de 4 milhões de seguidores. Ludmilla cita falha técnica No domingo (5), após a apresentação, o nome de Ludmilla entrou para o ranking dos assuntos mais comentados no antigo no Twitter.

Por lá, além dos fãs que parabenizavam a artista, internautas também criticaram a artista pelo erro ao ficar em silêncio em alguns instantes dos versos iniciais do hino. No entanto, a cantora deu a sua versão sobre o ocorrido e alegou falha técnica.

“Gente, foi emocionante. Vocês viram? O [Lewis] Hamilton entrou para falar comigo. Foi muito f*da! Só teve uma falha no som no início… Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem”, disse ela.

Vale lembrar que em 2009, Ludmilla foi alvo de críticas após interpretar o hino em uma apresentação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na época, a cantora errou a letra e justificou a situação pelo uso de um remédio para labirintite que tomou antes do evento.