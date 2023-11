Libertadores e Sul-Americana de 2024 já têm datas confirmadas; confira o calendário

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (29) o calendário de competições de 2024, com as datas de início e encerramento da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, os dois principais torneios de clubes do continente.

A Libertadores terá início no dia 7 de fevereiro, com a disputa da primeira fase. O começo da fase de grupos está previsto para a primeira semana de abril, com a final marcada para 30 de novembro.

Já a Sul-Americana começará em 6 de março, com a abertura da fase inicial. A decisão do torneio será em 23 de novembro.

Em 2024, a Conmebol também organizará a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. A competição de seleções, que tem a Argentina como atual campeã, acontecerá entre 20 de junho e 14 de julho.

Calendário da Copa Libertadores 2024

•19 de dezembro (de 2023) – Sorteio da fase preliminar

•7 de fevereiro – Primeira fase

•21 de fevereiro – Segunda fase

•6 de março – Terceira fase

•3 de abril – Fase de grupos

•14 de agosto – Oitavas de final

•18 de setembro – Quartas de final

•23 de outubro – Semifinal

•30 de novembro – Final

Calendário da Copa Sul-Americana 2024

•19 de dezembro (de 2023) – Sorteio da fase preliminar

•6 de março – Primeira fase (jogo único)

•3 de abril – Fase de grupos

•17 de julho – Playoffs das oitavas

•14 de agosto – Oitavas de final

•18 de setembro – Quartas de final

•23 de outubro – Semifinal

•23 de novembro – Final

Calendário da Recopa Sul-Americana 2024

21 de fevereiro – Jogo de ida

28 de fevereiro – Jogo de volta

Calendário da Copa América 2024

•Abertura: 20 de junho

•Final: 14 de julho