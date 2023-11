KLB anuncia documentário em comemoração a carreira e reencontro da banda

A banda KLB, que se reuniu para uma série de shows recentemente, anunciou um documentário especial sobre a turnê ”20+2 Experience”, que foi encerrada a pouco tempo com sucesso de vendas e público. Como celebração do momento da carreira do grupo que marcou a juventude dos anos 2000, um documentário exclusivo será exibido em sessão única no Teatro Bradesco, em São Paulo. A exibição acontece no próximo dia 2 de dezembro, a partir das 15h, e busca trazer uma visão ampla sobre histórias e momentos especiais das duas décadas de sucessos do KLB. Cenas de backstage, entrevistas exclusivas e momentos inéditos de Kiko, Leandro e Bruno serão exibidos nas telonas, além de reuniões, ensaios e preparativos para as apresentações nostálgicas. Os ingressos para o evento estão à venda na plataforma uhuu.

Os fãs que participarem da celebração ainda terão acesso a kit exclusivo com balde de pipoca e copos personalizados. Ao final da exibição do documentário, o KLB sobe ao palco para realizar show exclusivo e intimista com os maiores hits da carreira. “Essa tour é algo que representa muito para nós. Foi um enorme prazer voltar à estrada e encontrar nossos fãs e receber tanto amor e carinho. Agora trazemos algo extremamente pessoal, que mostra como somos, como nos relacionamos e como trabalhamos no por trás das cenas. É muito particular, exibe muito de como nos preocupamos e preparamos para entregar um mega show para o público. O material final ficou sensacional”, declarou a banda.

Por Jovem Pan