Justiça decreta prisão preventiva de policial penal que matou jovem na Expoacre

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) obteve na justiça a prisão preventiva do policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, que atirou em um casal no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, resultando na morte de uma das vítimas, Wesley Santos da Silva, 23 anos.

Segundo o órgão controlador, a prisão ocorreu nessa quarta-feira, 22. A decisão favorável se deu após recurso interposto pelo promotor de Justiça substituto Lucas Bruno Iwakami, contra a decisão da Justiça que concedeu liberdade provisória ao policial penal na época do ocorrido.

No argumento, o Poder Judiciário considerou o recurso procedente, decidindo pela prisão preventiva do acusado. O crime aconteceu em agosto deste ano durante a última noite da Expoacre. Após ouvirem os tiros, policiais militares que estavam no Parque de Exposições dirigiram-se ao local para atender à ocorrência. Ambas as vítimas receberam atendimento médico; entretanto, o homem não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Durante audiência de custódia realizada no dia seguinte ao crime, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo, a decisão proferida na época resultou na concessão de liberdade provisória ao acusado.

O MP recorreu e obteve em segunda instância a decisão favorável para o policial penal responder ao processo em prisão preventiva. O recurso foi assinado pelo promotor de Justiça substituto Lucas Bruno Iwakami. Também atuaram no processo, a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo e o promotor de Justiça Carlos Pescador.

