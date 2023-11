Jovem morre após ser agredido por padrasto de ex-namorada ao tentar reconciliação

A namorada, no entanto, não estava no local no momento.

“Eles tiveram uma briga e a moça pediu para levá-la para a casa da mãe. E ele a levou. Segundo ela, eles não tinham se separado, apenas brigado, e cada um foi para um canto. Ele foi para um bar e ela para Balneário Arrio Silva com as amigas“, comentou o delegado.

Segundo o delegado, que ouviu mãe e filha nesta terça-feira, a vítima voltou para a casa da sogra após sair do bar. Quando chegou, estava bêbado e acabou discutindo com o namorado da sogra. Segundo os relatos à polícia, ele levou um soco do homem, que não mora na residência.



“Nesse soco que ele acabou levando, bateu a cabeca com tudo no chão e teve um traumatismo craniano”, informou da Rosa.