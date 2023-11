Jorge Viana integra comitiva de Lula e anuncia agenda da ApexBrasil na Arábia Saudita

Após o lançamento do programa Exporta Mais Amazônia, ocorrido no último final de semana, em Rio Branco, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, já se encontra nesta terça-feira, 28, em Riade, capital da Arábia Saudita.

Viana integra a comitiva do presidente Lula em viagem pelo Oriente Médio visando ampliar investimentos dos países dessa região do mundo no Brasil.

O presidente da ApexBrasil afirmou que nesta quarta, 29, acontecerá um encontro empresarial organizado em conjunto com a embaixada brasileira e o Ministério de Investimento Saudita.

Conforme Jorge Viana, é possível que o país possa fazer investimento de mais de 10 bilhões de dólares no Brasil. “Acredito que essa missão presidencial trará extraordinárias notícias para o nosso país”, disse.