Textor se revolta após derrota do Botafogo para o Palmeiras: “Corrupção, roubo”

Dono da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor desceu para a beira do gramado do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, depois da derrota de virada para o Palmeiras por 4 a 3, nessa quarta-feira (1), e esbravejou. A partida, entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, foi válida pela 31ª rodada.

Textor reclamou da arbitragem de Bráulio da Silva Machado na partida e disse que houve “roubo”. O empresário também falou em “corrupção” e pediu renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Não é para cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multem, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada”

– John Textor, em entrevista ao Premiere

“É o meu estádio, vou continuar aqui”

“Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos consecutivos. Senhores (jogadores do Palmeiras), vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção”, também afirmou, antes de concluir.

“Isso tem que mudar. Ednaldo, você tem que renunciar pelo bem do jogo, tem que acabar agora. Isso é roubo, me multem, podem me expulsar. É o meu estádio, eu vou continuar aqui”

– John Textor, dono da SAF do Botafogo



O jogo

O Botafogo abriu 3 a 0 com 36 minutos do primeiro tempo, com gols de Carlos Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. O Palmeiras diminuiu com Endrick, e os mandantes tiveram o zagueiro Adryelson expulso aos 31 da etapa complementar — lance questionado pelos botafoguenses.

A equipe da casa também teve um pênalti aos 38, e Tiquinho Soares perdeu. O Palmeiras empatou, com Endrick e Flaco López, e aos 54, no último lance, virou com gol de Murilo.

Próximos jogos

O Botafogo segue líder, com 59 pontos. Contudo, o Palmeiras é o vice e agora tem 56, mas um jogo a mais que o adversário direto pelo título brasileiro.

A equipe do técnico botafoguense Lúcio Flávio voltará a campo em clássico com o Vasco. Os times vão se enfrentar na próxima segunda-feira (6), às 19h, em São Januário, pela 32ª rodada.

Já o Palmeiras duelará com o Athletico-PR. Os times se enfrentarão na Arena Barueri, na cidade da Grande São Paulo, às 21h30 de sábado (4).