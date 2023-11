Jogador da seleção de Gana morre em campo aos 28 anos, na Albânia; cenas fortes

Raphael Dwamena, atacante que fez oito partidas pela seleção de Gana, morreu aos 28 anos após desmaiar durante um jogo do seu clube, o Egnatia, da primeira divisão da Albânia.

“Nossos sentimentos estão com a família de Raphael Dwamena neste momento difícil”, declarou a Federação de Futebol de Gana. “Raphael representou Gana com todo o coração. Sentiremos para sempre a falta dele por sua dedicação ao país”.

Enquanto detalhes sobre a morte de Dwamena não são divulgadas, um vídeo mostra o atacante desmaiando no minuto 24 da partida entre KF Egnatia e Partizani pela elite albanesa.

Nas imagens, Dwamena desmaia no gramado, e jogadores de ambos os times correm em sua direção. Ele foi atendido pela equipe médica em campo até uma ambulância entrar.

Dwamena já tinha desmaiado enquanto jogava futebol, em outubro de 2021, quando atuava pelo Blau-Weiß Linz, da Áustria, mas se recuperou e voltou a atuar profissionalmente.

Passagem por LALIGA

Durante sua carreira, o atacante ganês atuou por clubes da Espanha, Suíça, Áustria e Dinamarca. O Levante, um dos ex-times de Dwamena, prestou homenagens ao jogador.

“Em nome do Levante, gostaríamos de expressar as nossas sinceras condolências pela morte do nosso ex-jogador, Raphael Dwamena”, disse o clube em comunicado.

𝐑𝐚𝐩𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐃𝐰𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚 (1995-2023)

Así te queremos recordar, Rapha.

Con tu eterna sonrisa, disfrutando de un deporte el cual amabas 🙏🏻 pic.twitter.com/ENmM2WXmpn

— Levante UD (@LevanteUD) November 11, 2023