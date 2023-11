Japão faz exercício preventivo de evacuação a ataque de mísseis da Coreia do Norte

As autoridades de Tóquio, no Japão, realizaram um exercício de evacuação de mísseis nesta segunda-feira (6) para ajudar os residentes a se prepararem em meio às crescentes preocupações com os testes de lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte.

Cerca de 60 moradores participaram do exercício, com um dos grupos simulando um cenário de evacuação dentro de uma estação de metrô.

Os participantes reuniram-se no piso térreo da estação Nerima antes de serem conduzidos ao nível inferior pelas autoridades locais, onde o grupo se agachou e cobriu a cabeça.

Mutsumi Takahashi, funcionário da Divisão de Prevenção de Desastres de Tóquio, disse aos repórteres que o exercício ocorreu após demandas crescentes do governo em meio a um aumento no número de mísseis lançados desde o ano passado.

Esses exercícios devem continuar a educar os residentes sobre o que fazer no caso de um lançamento cair sobre o Japão ou passar por cima, acrescentou.

A Coreia do Norte, com armas nucleares, tem realizado lançamentos regulares de diversos tipos de armamento, desde mísseis de curto alcance e de cruzeiro até mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs) com alcance potencial para atingir o território continental dos Estados Unidos.

O país disparou 59 mísseis em 2022 e, mais recentemente, disparou dois mísseis balísticos de curto alcance para o mar, ao largo da sua costa leste, em 13 de setembro, enquanto o seu líder, Kim Jong Un, estava em visita oficial à Rússia.