Incêndio atinge quarteirão e destrói ao menos seis cômodos no bairro João Eduardo 2

Um incêndio se alastrou por um quarteirão com 10 cômodos na manhã deste domingo, 5, na Travessa Lisboa, situada no bairro João Eduardo 2, região da baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, de 10 quartos, seis pegaram fogo. Havia no local uma senhora identificada por Francisca Maria de Lima, de 53 anos, e sua mãe, que teria problemas de saúde, no momento do incêndio, mas ambas conseguiram escapar sem ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e ao chegar ao local se deparou com as chamas consumindo o quarteirão. A área foi isolada e as chamas contidas.

Foram necessários dois caminhões de bombeiros e 12 homens no combate ao incêndio. A causa do sinistro ainda é desconhecida. Um laudo pericial deve sair no prazo de 30 dias.