Idoso de 83 anos é encontrado morto, despido em residência em Rio Branco

Por Davi Sahid

O idoso José Lima da Silva, de 83 anos, mais conhecido pelos vizinhos como “Zequinha” foi encontrado morto no final da tarde deste sábado, 25, dentro de sua residência situada na rua Aníbal Viana, no bairro Wanderley Dantas em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José que é natural de Boa Vista-PB morava sozinho e foi encontrado morto, despido e defecado em cima da sua cama por um vizinho que desconfiou a ausência do idoso.

Os vizinhos relataram a reportagem que o idoso bebia muito e vivia em um ambiente sujo, não adequado para a saúde, informaram ainda, que um parente distante se compadeceu de como ele vivia por ser dependente químico do álcool, conseguiu a tutela do idoso, recebia o dinheiro dele e pagava as contas.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada até ao local e a Médica não atestou a morte de José, o que gerou uma desconfiança e pediu para acionar o Instituto de criminalística.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito que inicialmente constatou que no corpo não havia marcas de tiros e nem perfurações de faca ou agressão, porém, a causa da morte só sairá depois de 30 dias no laudo pericial.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.