Idoso é encontrado morto dentro de sua casa no bairro Capoeira, em Rio Branco

Por Davi Sahid

O idoso Humberto Montenegro, de 75 anos, mais conhecido pelos vizinhos como “Caboclo”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 22, dentro de sua residência situada na rua Manoel Cesário, no bairro Capoeira em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Humberto morava sozinho e foi encontrado por familiares morto em cima da sua cama.

Vizinhos chegaram a relatar a reportagem, que “Caboclo” bebia muito e que há anos morava sozinho na casa.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local encontraram o corpo de Humberto em estado de decomposição.

A área foi isolada para os trabalhos do Perito em criminalística, que inicialmente constatou que no corpo não havia marcas de tiros e nem perfurações de faca ou agressão, porém, a causa da morte só sairá depois de 30 dias no laudo pericial.

O caso segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE).