Idosa é atropelada duas vezes e vai parar em estado gravíssimo no PS da capital

Por Davi Sahid

A idosa Maria do Socorro Gama, de 63 anos, foi atropelada na noite deste sábado, 11, por um carro e em seguida uma motocicleta e foi parar em estado gravíssimo no Pronto-Socorro. Acidente aconteceu na Avenida Getúlio Vargas no bairro Bosque em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Maria foi atravessar a avenida, quando foi primeiramente atropelada por um veículo e depois uma motocicleta modelo CG 150, de cor preta, placa NEB-7918, que trafegavam no sentido bairro-centro. Com o impacto a idosa foi arremessada bateu a cabeça e sofreu uma fratura de crânio. O motorista do veículo fugiu e o motociclista permaneceu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, uma ambulância básica foi encaminhada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância do suporte avançado. Maria foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo a Médica do SAMU, a paciente sofreu um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo e precisou ser entubada.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia.

O motociclista sofreu apenas uma pequena luxação na mão e não precisou ser encaminhado ao hospital.