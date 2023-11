Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/11)

Competição X colaboração

Data estelar: Lua cresce em Aquári

Se a competição entre as potências hegemónicas da atualidade continuar no ritmo em que se encontra, não teremos planeta Terra para existir num futuro nada distante, ou pior ainda, o número de miseráveis aumentará tanto que não haverá conforto e segurança para ninguém.

A competição, maravilhosa quando aplicada aos esportes, ao mesmo tempo é uma dinâmica perversa quando aplicada à política e às decisões governamentais, porque se supõe que o Estado exista para promover a felicidade geral da Nação, que não pode nunca ser resultado de competição, mas do estabelecimento de laços de cooperação e solidariedade, não apenas internamente num país como também, e principalmente, entre todos os países do mundo.

Nossa humanidade não evolui competindo, mas colaborando.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As ações têm suas consequências, todo mundo sabe disso, mas as pessoas, mesmo sabendo, desafiam o destino, e parecem querer cometer o mesmo erro, esperando que os resultados sejam diferentes. Isso nunca vai acontecer.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Meio que pela força dos acontecimentos, meio que pela necessidade, o caso é que alguns relacionamentos incidentais ao momento se tornaram provedores de discórdia, uma situação sempre incômoda. Porém, continuam produtivos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os instrumentos que você precisa estão todos ao alcance da mão, representados por todas essas coisas que você foi adquirindo ao longo do tempo, mas que pouco usou. Faça uso do que você tem disponível, não busque mais.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Coloque seus desejos acima de tudo, porque este é um desses raros momentos em que a vida lhe outorga força e liberdade suficientes para fazer o que seus desejos indicarem. O problema é, que desejos você deseja?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seus interesses precisam ser valorizados, e se as pessoas derem sinais do contrário, então valerá a pena você fazer uso de algumas estratégias colaterais para lembrar a essas pessoas do valor de seus interesses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Talvez pareça seguro você dizer algumas coisas ao pé de ouvido de alguém, mas agora é um momento em que as palavras ressoam e provocam respostas de intensidade inesperada. Melhor você medir bem suas palavras. Melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de o mundo ter mergulhado na incerteza de não saber mais qual é a verdade e qual a falsidade, de tempos em tempos, como agora, surgem uma certeza à qual você pode se agarrar para resolver o que tenha de ser.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há formas e formas de impor suas condições. Há formas ofensivas, que podem até dar bons resultados imediatos, mas criam problemas depois. Há formas elegantes, que faz com que as pessoas aceitem tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Não estar no domínio da situação é uma condição bastante desconfortável e insegura, mas enquanto as coisas sejam assim, por esses mistérios insondáveis da vida, melhor aceitar do que brigar contra o destino.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todo mundo sabe que vários problemas importantes só poderiam ser solucionados unindo forças, em vez de continuar cada uma das pessoas tentando individualmente. Agora é o momento de avançar um pouco mais nesse sentido.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é um bom momento para você investir atenção e esforço na construção de um futuro abundante, sem, no entanto, tropeçar em fantasias, mas se dedicar a isso com a cabeça no lugar e os pés firmes no chão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Em primeiro lugar a clareza e a lucidez, pois, sem elas você não pode pretender ter a razão do seu lado, se envolverá em discussões estéreis que não agregarão nada ao seu conhecimento. Investigue antes e fale depois.