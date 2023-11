Horóscopo: confira que os astros revelam para este sábado (11)

Verás e comprovarás

Data estelar: Marte e Urano em oposição

Verás e comprovarás quanto tempo perdes medindo forças com teus semelhantes e diferentes, com os próximos e distantes, tentando te posicionar no mundo com garra, para que tua presença seja notada e nunca eclipsada pelas outras pessoas que, como tu, reproduzem a dinâmica da competição, todas convencidas de que existir neste planeta belo e assustado é uma questão de vencer ou fracassar.

Verás e comprovarás, quando te atrevas a praticar, que teu tempo se enriquece e amplia na mesma medida em que solucionas em ti o equívoco de que devamos competir entre nós, e te dedicas a experimentar a construção e preservação de laços de colaboração e solidariedade, os quais acontecem e fluem de forma natural e espontânea, na medida em que nos atrevemos a contrariar a onda competitiva.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As certezas são ardores que estimulam a alma a entrar em ação. Isso é inevitável, é assim que a Vida se expressa através de nós e nos transforma em instrumentos de algo que permanece além de nossa compreensão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Administre as tensões com bom senso e sabedoria, em primeiro lugar porque são inevitáveis, e em segundo lugar porque você vai poder medir melhor o alcance de sua influência, e a necessidade de certos relacionamentos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É próprio da natureza humana desafiar o destino e as divindades, porque parece que o ardor interior nos convence de estarmos sempre do lado certo da história. Isso não é positivo nem negativo, apenas é o que é.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É legítimo que você pretenda conduzir as coisas de acordo com seus objetivos e interesses, mas é importante também aceitar que tudo acontece num cenário mundial que anda muito complicado, e complicando a todos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as coisas são complicadas, melhor não tentar minimizar os efeitos, tratando tudo como se não fosse nada. É melhor aceitar a complexidade do cenário, para não se iludir com que seja fácil objetivar suas pretensões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A melhor maneira de se expressar nem sempre é verbal, mesmo porque essa provoca discórdias e discussões intermináveis. A melhor maneira de expressar suas ideias será sempre através de sua prática cotidiana.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É insensato imaginar que tudo possa se solucionar com uma cajadada só, porque são diversas e múltiplas as vertentes que convergem neste momento de sua vida. Cada passo um passo, cada atitude uma atitude, e tudo em conjunto.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

O antagonismo anda sendo a linha de menor resistência para os relacionamentos humanos, é mais fácil antagonizar do que concordar e unir forças, tudo o contrário do que seria necessário para a humanidade evoluir.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As impossibilidades precisam ser respeitadas, porque não são desafios que sua alma tenha de superar, são nada além do que a fiel tradução do estado do mundo atual, algo que se encontra fora do seu alcance.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mesmo que as coisas aconteçam de um jeito bem diferente do que você pretende, ainda assim parecem seguir por um rumo que, num futuro próximo, dará os resultados que você pretendia, só que de uma forma diferente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O futuro não será uma reprodução do passado, eis uma realidade com a qual sua alma precisa lidar, para conduzir tudo no melhor sentido possível. Não se trata de chutar o balde, mas de fazer tudo com estratégia.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer errado, mas fazer algo enfim, porque não se pode estender o suspense por muito tempo, senão perde a graça. Fazer errado, talvez nem sabendo muito bem o que seja o certo, mas algo fazer, para quebrar o suspense.