Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (5)

Entretenimento superior

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão

As epifanias que acontecem fugazmente enquanto te entreténs nas redes sociais ou quando assistes a filmes e seriados, produzindo em ti emoções reais e intensas, são sinais de alinhamento de tua alma com tua personalidade, experiências de grande importância.

Tão grande e impactante é o alinhamento que por um instante te parece que a experiência que se apresenta a ti pela mão do trabalho de centenas de pessoas por trás dos bastidores e das que protagonizam o roteiro dos filmes seja, na verdade, uma experiência que acontece a ti, que sejas tu em pessoa a alma que vive o que está em andamento.

Isso é muito mais do que entretenimento, é um alinhamento que poderias conquistar através da meditação, mas que enquanto não te dedicas a ela, pelo menos te acontece enquanto te entreténs.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A boa vontade pode ser ingênua o suficiente para imaginar que as coisas poderiam se resolver com uma atitude, porém, como há pessoas envolvidas, com toda a complexidade de cada uma delas, na prática seria diferente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se as coisas não saem do jeito desejado, e se as pessoas parecem receber mais benefícios do que você, não se importe com isso, porque é apenas um processo de equilíbrio que logo se desintegrará sem deixar rastros.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sempre é possível complicar tudo, intervindo nos acontecimentos fora da hora certa, ou se metendo em assuntos que não seriam de sua responsabilidade. Tenha isso em mente quando surgirem as coisas no dia de hoje.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O ciúme circula à solta e não seria interessante nem muito menos sábio permitir que se aposse da dinâmica dos relacionamentos, porque apesar de ser um sentimento visceral, raramente agrega algo positivo ao mundo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que você se esforce para tudo sair de acordo com seus planos e desejos, há outras pessoas envolvidas e isso significa que sua alma precisa abrir espaço a elas, fazendo concessões e sacrifícios. Mas, nem tanto.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Evite complicar, porque do jeito que anda o mundo e o quanto esse estado de coisas afeta o humor das pessoas, é só começar a complicar para as coisas se descontrolarem muito além do imaginado. Evite complicar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Certo desconforto acontece quando as pessoas parecem ter mais relevância que você, porém, não seria sábio se deter sobre essa condição, porque ela é passageira e não agregará nem tirará nada relevante de você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Faça uma última tentativa para que as coisas aconteçam de acordo com seus planos, mas se você perceber sinais contraproducentes, procure deter o movimento o mais rapidamente possível. É hora de testar seu alcance.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sua alma não é de perder tempo com recriminações, mas de um modo ou de outro, essas acontecem. Deixe que as recriminações surjam e se expressem, porque só assim se esgotarão sob o próprio peso delas e desaparecerão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há coisas mal resolvidas que podem vir à tona na paz do santo domingo, perturbando os humores. Porém, nada disso precisa ser levado tão a sério para estragar o dia inteiro. São questões pontuais e nada além.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O protagonismo não é seu, mas não significa que seria hora de elevar queixas por isso, porque se você observar direito poderá verificar que porque o protagonismo não é seu, o peso da responsabilidade tampouco. Alívio.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo começa com o primeiro passo, e apesar de parecer óbvio, é importante atualizar essa consciência para que a preguiça não fale mais alto e você deixe de fazer o óbvio, mas essencial para tudo dar certo. Só isso.