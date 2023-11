Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (26)

O falso e o verdadeiro

Data estelar: Vênus e Urano em quincunce

O sermão de dedo em riste, te acusando de não te adequares ao mundo ideal que eles e elas, moralistas de plantão promulgam, acusando os transgressores de serem os causadores do caos planetário, eles e elas são os mesmos que, na prática do dia a dia, são incapazes de olhar para si mesmos e administrar os cadáveres hediondos ocultos no armário, no fundo das gavetas e nas entrelinhas do discurso.

Existir numa civilização hipócrita é nauseabundo, corrói a beleza de ser parte integrante da maravilha que é o mistério da Vida, e parece que nossa humanidade não vai suportar mais tempo essa condição miserável perpetrada em nome de Deus, mas que não passa de pura ignorância de como a Divindade funciona, em seu corpo aceitando tudo e todos para que nós consigamos ter discernimento e distinguir o falso do verdadeiro.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sobram ideias, e são todas muito boas, porém, nem todas cabem na realidade nem se adequam aos recursos disponíveis. É importante fazer a triagem de todas essas boas ideias que surgem, com espírito prático, com pés no chão.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém nunca conseguirá tirar de você o que seja de seu exclusivo merecimento, mas sempre as pessoas poderão atrapalhar o suficiente para fazer parecer que seja impossível viver na serenidade, como sua alma pretende.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6) O espírito de competição precisa ser substituído pela colaboração, sem esperar que aconteçam desgraças para isso ser assim. É importante treinar a mente para se acostumar a funcionar solidariamente. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7) Tudo que for guardado em segredo pesará um pouco mais nesta parte do caminho, fazendo com que sua alma se sinta insegura, justo quando seria necessário o contrário. Como viver sem segredos? Eis a questão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8) Apesar de que tudo seria mais tranquilo e direito se você agisse sem depender de ninguém, nesta parte do caminho é preferível aceitar as complicações advindas dos relacionamentos do que tentar se distanciar desses.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Faça o que estiver ao seu alcance, e não se deixe dominar pelas cobranças, interiores e exteriores, para fazer ainda mais. Este não é um momento propício para competir, mas para se adequar ao que seja possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Conversar será necessário e desejável, porque há coisas que foram sendo empurradas pelos acontecimentos, e que sua alma não digeriu direito. Agora é o momento certo para buscar esclarecimento e tranquilidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Você não precisa gastar emoções imaginando que tudo pode dar errado, porque não se trata de tudo dar certo ou errado, mas de fazer o possível para compartilhar o caminho com as pessoas que fazem parte desse.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Há certos ajustes e cobranças que se tornaram inevitáveis, mas que não precisam acontecer sob tensão nem muito menos produzirem discórdias. Os ajustes e cobranças devem ser feitos em nome de maior harmonia.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Há coisas que não são fáceis, não porque sejam difíceis em si mesmas, mas porque não há a mínima boa vontade em sua alma para as encarar. De todo modo, você precisará cumprir essas tarefas, tenha isso em mente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Compartilhar tempo e recursos com outras pessoas é temerário, mas ao mesmo tempo não dá para fazer nada importante que não envolva relacionamentos e contatos. Tudo é uma escolha, e você precisa se dedicar a essa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) O assunto agora é aproveitar ao máximo os próximos dias e colocar tudo em pé novamente, deixando para trás as angústias e dilemas que atormentaram sua alma. Isso precisa ser feito com sua força de vontade e empenho.