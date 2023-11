Horóscopo: confira que os astros revelam para este domingo (12)

Nós somos nosso ardor

Data estelar: Lua quase Nova em Escorpião

É simples autoconhecer-se, nós somos nosso ardor, que é aquilo que se faltar ou for impossível de experimentar, fará com que nos sintamos exilados da vida, abandonados à própria sorte numa terra estranha, sem acolhimento, sem a graça da conexão com a Vida de nossas vidas.

O ardor é o que nos infunde coragem suficiente para, sem importar obstáculos ou regras, superarmos e transgredirmos o que seja necessário para, pelo menos, nos aproximarmos de forma constante ao objeto ou sujeito que represente nosso ardor, e como nenhum de nós sabe, a priori, como fazer isso, também descobrimos, no andar pelo caminho, que em muitos casos trocamos as bolas, e confundimos nosso ardor com inúmeras fantasias fúteis. O ardor é um só e inconfundível, o ardor é o que é sagrado em nós e que nunca profanaremos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Manter o domínio é importante, mas não ao ponto de isso se transformar em obsessão, mesmo porque seria insensato pretender estar no domínio o tempo inteiro. A Vida estará sempre um passo à frente de nosso domínio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De uma forma ou de outra, certos conflitos teriam de acontecer, porque sem as pessoas perceberem, lutas de poder se processam, medições de força pelo espírito competitivo, que parece muito bom, mas que provoca discórdia.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando não seja possível mudar as circunstâncias, é sábio se adaptar sem, no entanto, perder o fio da meada do que você teria feito, não fossem essas circunstâncias impossíveis de mudar. Tudo em seu tempo e devido lugar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Determine o rumo intencionalmente, mas se prepare para aceitar que no cenário em que suas determinações serão postas em prática, andam acontecendo coisas que estão fora do alcance de suas determinações. Adaptação.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Na busca de libertar-se dos constrangimentos, há de se tomar cuidado para não criar novos que substituam aqueles dos quais sua alma parece se libertar. O cenário é complexo, não o trate como se fosse simplório.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você tenha os argumentos mais convincentes, as pessoas só se convencem do que elas querem, e só mudam de opinião quando elas querem. Nada nem ninguém muda como resultado de imposições exteriores, nada!

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Garantir o que seja seu e defender seus interesses, nada seria mais necessário do que isso. Como o fazer, eis a real questão! Por enquanto não se pode pretender definições genéricas, cada caso é um caso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A evolução do ser humano depende inteiramente do grau de colaboração e solidariedade que acontecer nos relacionamentos, porque se os hábitos forem de antagonismo, acaba tudo patinando sem sair do lugar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As indiretas funcionam, mas complicam, se você for utilizar essa manobra, que seja rápida e eficiente, para não criar um desconforto que, com certeza, acabaria provocando novos episódios num futuro nada distante.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você pode impor sua vontade, ou você pode ver de que maneira aproveitar as circunstâncias que não se pode mudar para rever sua estratégia, mesmo que isso, na prática, signifique novas demoras. Escolhas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É sempre mais fácil pensar nos obstáculos que é necessário superar do que em se aproximar da melhor maneira possível ao objetivo pretendido. Lutar contra não é a questão, mas lutar a favor dos seus objetivos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Que outro momento que não seja agora e aqui mesmo seria melhor para colocar em prática as loucuras que, de outra maneira, continuarão atiçando sua alma por dentro? Experimentar é a chave da vida, senão, como conhecer?