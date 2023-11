Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça-feira(28)

Nos raros momentos em que a mente está serena, tanto que até dá uma ponta de saudade das preocupações, por estarem tão ausentes, surge uma música, talvez apenas um ritmo vago, mas muito profundo, muito doce, o cântico das órbitas celestes e de t

eu coração girando em sintonia com potências magníficas, e nada disso te produz medo, mas alegria.

Somente nessa hora tu és quem tu verdadeiramente és, distante dos artifícios que te escravizam e dos quais parece impossível te distanciar, ou se parece possível, representa um investimento caríssimo de terapias, exercícios, workshops e retiros espirituais, e tu sabes que nada disso nunca te dará o caminho de, por um instante sequer, recuperares a Graça da serenidade, pois, a ela chegas somente quando apontas intencionalmente teus desejos aos seres celestiais.

Tudo que anda acontecendo faz sua alma pensar muito sobre a vida em geral, sobre o futuro e também sobre tudo que precisou acontecer para você ter chegado até aqui e agora. Abençoe tudo e siga em frente. Há vida maior.

Sempre haverá algo ou alguém fora do tom que você desejaria preservar, mas isso não há de ser algo que traga angústia toda vez que acontecer, porque não é tão importante assim, é apenas um detalhe do cenário.

A melhor maneira de administrar as tensões que se manifestam através dos relacionamentos, é você se focar no que precisa fazer, evitando deixar assuntos práticos para depois, quando o humor estiver melhor.

Ansiedades, inseguranças e angústias sempre haverá, mas essas condições não hão de impedir que você se atreva a apostar na aventura necessária que aproxime sua alma ao que, por enquanto, seja apenas um sonho.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A desconfiança é uma moeda muito utilizada nos relacionamentos humanos, porque as pessoas sempre parecem ocultar as verdadeiras intenções que as motivam. Porém, nem sempre a desconfiança agrega segurança.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A opinião das pessoas importa, porém, seria muito melhor que elas opinassem menos e ajudassem mais de forma prática. Contudo, não espere que isso aconteça de forma espontânea, as pessoas não percebem essa necessidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você, eventualmente, pode dizer coisas sem lhes dar tanto valor quanto as pessoas que as ouvem. Esse é um fato que merece atenção, porque é assim que você, inadvertidamente, se compromete com assuntos que não deseja.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Tudo dará muito certo, em algum lugar sua alma sabe disso, mas por enquanto a maior parte dela é tomada pela ansiedade, que sopra ao seu ouvido inúmeros argumentos que colocam em dúvida se tudo vai dar certo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Talvez você não consiga tudo que deseja, mas pelo menos se aproximará bastante de suas pretensões. Melhor que seja assim, porque enquanto houver faltas e pontas soltas, sua mente permanecerá clara e atenta.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sinceridade promove certa insegurança, porque nunca se sabe ao certo se as pessoas preferem a verdade ou mentiras confortáveis. Porém, este momento não é a respeito das outras pessoas, mas de sua própria alma.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seja moral ou materialmente, a conta sempre chega e alguém tem de assumir a responsabilidade de a pagar. Calcule direito o custo de satisfazer seus anseios, porque talvez não valha a pena seguir em frente. É por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite pretender que tudo seja perfeito, pretenda apenas conquistar terreno, avançar na direção de tudo que você quer ver realizado, sem se importar com que o ano termina nem com esperar até o ano que vem.