Horóscopo: confira que os astros revelam para esta terça-feira(21)

Tua razão de ser

Data estelar: Marte e Plutão em sextil

Põe a mão no coração e responde com sinceridade, o que preferirias? A glória excitante de contemplar a destruição de teus inimigos? Ou a serenidade burocrática das negociações com os adversários para encontrar lugar para todos e acomodar as divergências da melhor forma possível?

Responder a essas perguntas com sinceridade implica em não tentares formular teus argumentos para te adequar ao que agradaria a tais ou quais pessoas que te servem de referência e com as quais te identificas, mas buscar as respostas no teu real e visceral funcionamento, naquilo que serias e farias caso pudesses agir no anonimato, sem ninguém censurando tuas escolhas.

Quando sejas capaz de ter esse nível de sinceridade com tua própria alma, saberás medir o quanto a raiva ou o amor são a tua razão de ser.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há muitas maneiras de você conseguir o que pretende, algumas sorrateiras e astutas, outras diretas, sem rodeios. Neste momento você tem suficiente margem de manobra para escolher o modo de agir, e se conhecer melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há pessoas que sabem exatamente o que dizer a você para conseguirem o que desejam, e se você não prestar atenção, provavelmente acabará fazendo o que não é de sua vontade, mas, no fim, tudo não passa de um jogo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ocupe seu tempo consertando os erros e exageros que outras pessoas fizeram, sem se deter para considerar se isso seja justo ou não, haverá tempo depois para isso. Em primeiro lugar consertar, depois refletir.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Algumas manobras para você convencer as pessoas hão de ser desempenhadas intencionalmente, mas também observe sua atuação para verificar que, na hora de acontecer, você também funciona intuitivamente, improvisando.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem sempre é possível ter pessoas disponíveis por perto para realizarem seus desejos, há casos, como agora, que a única pessoa disponível é você, e por isso se torna necessário fazer tudo com seus próprios recursos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Mais vale falar tudo diretamente do que dar rodeios, porque as pessoas andam distraídas o suficiente para não entenderem nenhuma das indiretas que você lhes endereçar. Prefira a firmeza, sem perder a elegância.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Seria melhor que houvesse lugar para tudo e para todos, mas acontece que o espírito de competição ainda impera nos relacionamentos humanos, e isso é algo que você precisa ter muito presente, para não perder terreno.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É difícil convencer as pessoas que não querem ser convencidas, poderia se dizer que isso seja impossível. Porém, sua alma saberá dar um jeito para essas pessoas difíceis serem dobradas e, assim, satisfazer sua vontade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É preciso agir com discrição para ver seus propósitos realizados, mas esse é justamente o desafio, porque pela natureza de seu signo a discrição não é uma das virtudes mais marcantes que você tem disponível.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Defenda sua independência, cuidando para não seguir os conselhos que as pessoas oferecem, desde que seja você quem continue estando na linha de frente enquanto elas ficam escondidas por trás dos bastidores.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Em nome de preservar os relacionamentos de seu interesse, é preciso saber distinguir a hora de guardar segredo e a hora de abrir o jogo e colocar as cartas sobre a mesa. Nenhuma das condições deve durar tempo demais.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Agora, que você está bem perto de colocar a mão nos assuntos pelos quais vem lutando há bastante tempo, não é hora de vacilar, mas de mostrar firmeza nas palavras e coerência com tudo que andou prometendo.