Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (14/11)

Negociando com demônios

Data estelar: A Lua Nova começa a crescer em Sagitário

Se a ansiedade, o medo, ou qualquer outra condição te dominar, quanto mais pretendas competir para ser maior e mais forte, menos liberdade terás porque teu tempo estará comprometido nessa luta.

Não se trata tampouco de te render e capitular diante do que te atormenta, esse não seria um destino digno, mas talvez seja hora de conversar e negociar com o que te consome as horas de teus dias.

Por mais monstruosas e nojentas que sejam as crias do medo e da ansiedade, de tanto conviver com elas se tornaram familiares, portanto, tu podes, com total confiança, passar a mão na cabeça delas e conversar com total honestidade a respeito dessa convivência, negociando horários e condições para esse relacionamento, porque ao negociar com os demônios que te atormentam tu impedes que tome posse de tua alma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os conselhos parecem todos muito sensatos e adequados, mas em todos você surge como protagonista exclusivo de todas as ações que tenham de ser empreendidas. E na verdade, se não houver colaboração, não haverá avanço.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De fato, é muito o que está em jogo, por isso a necessidade de você redobrar a confiança, apesar de que os desafios obrigam você a fazer apostas muito altas e tomar atitudes atrevidas. Confie, está tudo no bom caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As conversas são agradáveis, há empatia, porém, há também uma sensação inexplicável de estar perdendo tempo, porque tudo anda girando em torno de promessas vazias, e de promessas vazias a alma está cheia. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de que seria melhor ter força suficiente para não depender de ninguém, o assunto atual não é conquistar independência, mas unir forças com as pessoas, porque só assim nada nem ninguém conseguirá deter o avanço.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando entrar no jogo, procure jogar se desapegando dos resultados, agindo como uma presença mediante a qual as correntes de Vida se manifestam. Vitórias ou derrotas são temporárias, mas a Vida é eterna. É assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As certezas são todas temporárias, mas podem ser aproveitadas enquanto duram, porque se você ficar esperando por uma estabilização da realidade, para andar sobre terreno mais seguro, só acontecerá de você ficar esperando.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Explicar tudo que acontece é bastante difícil, mas ao mesmo tempo a mente parece uma locutora que vai narrando tudo que acontece, e tudo que espera acontecer. Procure se tranquilizar e observar mais do que explicar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Numa mistura criativa de talento e incerteza, você conseguirá convencer as pessoas de estar do lado certo da história, e as tornar favoráveis aos seus intuitos. É importante que você lhes ofereça bons objetivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere com atenção e carinho o fato de que apesar de ser tudo possível, cada passo necessário implica investimento de tempo, energia e provavelmente dinheiro também. Calcule para ver se vale mesmo a pena.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto a natureza de seus desejos seja preservada, sem distorções, você poderá se desviar do seu caminho tudo que achar necessário, porque voltará rapidamente a esse quando as comoções finalizarem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Às vezes dá um pouco de vertigem constatar que a vida não será nunca mais a mesma de antes, porém, isso acontece porque ainda a vida futura não é clara o suficiente para convencer você de ser melhor seguir em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quebre o ciclo da preguiça e se dedique a fazer em pouco tempo o que você sempre imaginou que levaria anos para concluir. O tempo é mesmo relativo, principalmente relativo à boa ou má vontade com que você funcionar.