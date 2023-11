Horóscopo: confira que os astros revelam para esta sexta-feira

Somos representantes

Data estelar: Vênus e Netuno em oposição

Por mais individuais que tentemos ser, na prática do funcionamento cósmico somos todos representantes de correntes de vida, e porque conectados a elas tudo que fazemos e deixamos de fazer afeta, positiva ou negativamente, a todas as pessoas, e ao mesmo tempo nós também recebemos o efeito do que todas as outras pessoas fazem ou desfazem.

É inconveniente pensar nisso quando nos importamos tanto com nossa privacidade, com que podemos e devemos ter nosso tempo particular para fazer o que desejarmos imaginando que isso não agrega ou desagrega nada ao reino humano, a esse mundo que adoramos criticar como se fosse uma entidade distante e separada de nossas presenças.

Nunca desvalorizes o efeito mágico e benéfico que resulta de construíres e preservares relacionamentos honestos e verdadeiros.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

É pouco o que se pode fazer agora, é pouco o que sua alma recebe como recompensa, mas já que as coisas se dão assim, procure desfrutar o máximo possível desse pouco que a vida lhe oferece, e saborear os frutos com consciência.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Permita que a vida lhe mostre o caminho. Enquanto você continua fazendo seus planos e tentando fazer dar certo suas pretensões, abra um pouco de espaço para que o mistério da vida indique algumas alternativas também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que tudo seja favorável a você, sua alma teria de existir em outro planeta, ou pelo menos em outra época menos conturbada do que a atual. O favorecimento é limitado por conta de como as coisas andam no mundo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há várias formas de dizer a mesma coisa, e dependendo da atitude e da maneira de falar, as respostas também são variadas, independente do tema proposto. Considere isso com atenção neste momento de conversas importantes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Antes de emitir queixas porque as coisas não acontecem de acordo com seus planos e pretensões, procure observar com atenção o andar da carruagem, e verificar que, mesmo de forma disparatada, tudo anda dando certo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9) Se as pessoas não respondem aos seus pedidos, insista, porque provavelmente elas andam com a cabeça tão avoada que nem percebem o que você lhes pede. Faça tudo com a maior delicadeza possível, isso vai ajudar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Nem sempre é possível ter o domínio da situação que deixaria a alma segura e confortável, porém, na prática muitas vezes a vida demonstra que, mesmo descontroladamente, as coisas se encaminham muito bem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) Ter de depender do que outras pessoas façam não é o melhor dos cenários para sua alma, mas já que as coisas se deram assim, melhor resmungar o menos possível e aproveitar o ensejo para continuar em frente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) A sorte se dá para as pessoas que se movimentam, porque para as que ficam esperando por ela tudo continua na mesma. Este é um momento da vida em que sua alma precisa tentar a sorte se lançando à aventura. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Procure compartilhar os bons momentos com a mesma intensidade com que normalmente compartilharia o mau humor ou os resmungos, isso vai agregar equilíbrio aos relacionamentos e todos se beneficiarão.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) Ainda que inúmeros temores se levantem no seu interior, há de prevalecer o atrevimento, porque sem essa atitude nada de bom nem de aventureiro poderia acontecer. Um pouco de barulho vai fazer muito bem. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) A suavidade tem maior potencial de transformação do que a agressividade, porque essa última produz resistência e as pessoas se sentem desafiadas a contestar, enquanto a primeira é acolhida com boa vontade.