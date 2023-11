Horóscopo: confira que os astros revelam para esta segunda-feira

Interdependência solidária

Data estelar: Lua Vazia das 4h24 até 16h40

Se olharmos ao passado em busca de nós mesmos comprovaremos um longo e sinuoso caminho de competição, vitórias e fracassos, amando as primeiras e temendo as segundas, mas nos convencendo de que seja necessário continuar fracassando, porque seria assim que evoluímos.

Se olharmos ao futuro, no entanto, comprovaremos outro caminho longo e sinuoso, feito de interdependência, de construção e sustentação de laços de colaboração e solidariedade, não para sermos todos iguais, porque isso nunca seremos, mas por colocarmos o que temos em comum acima de todas as diferenças, dada a necessidade de existirmos todos na maior harmonia possível, sem o destino de continuarmos fracassando por ignorar a Vida maior em que nos movimentamos e somos, a qual só pode se expressar com plenitude através da interdependência solidária.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Nem tudo que dá trabalho e requer imenso esforço vai dar resultados à altura. Na prática, a experiência de vida não se circunscreve a nenhuma das regras que são apregoadas por aí com garantia de sucesso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Acertar os ponteiros é necessário, e o fazer com elegância, discrição e cuidado para não ofender é mais do que desejável. Agora só falta você aproveitar e tomar a iniciativa nesse sentido quando a chance se der.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A solitude nem sempre é positiva, há momentos em que é necessário expressar abertamente os sentimentos e dilemas, na expectativa de haver alguém que possa compreender e orientar, resultado que não pode ser garantido.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A necessidade de unir forças e de todo mundo se entender, pelo menos temporariamente, é proporcional às derrotas que sejam sofridas. Há coisas que só podem dar certo quando as pessoas unem forças e se entendem.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É tudo uma questão de estratégia, porque os planos têm tudo para dar certo, mas precisam ser adaptados às circunstâncias reinantes, que estão mudando continuamente, porque o mundo anda do jeito que anda. Flexibilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pratique o que predica e assim você ganhará um poder de convencimento que nenhuma outra narrativa teórica poderia lhe conferir. No fim das contas, o ser humano só conhece de verdade aquilo que pratica e experimenta.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Quando você fizer as pazes com sua própria alma, chegando a um acordo interior a despeito de todas as ambiguidades e contradições que povoam o coração, então e somente então os conflitos exteriores desaparecerão.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Convide as pessoas a se unirem aos seus planos, mas não espere respostas positivas de imediato, porque anda todo mundo muito preocupado e disperso, no sentido contrário de suas necessidades. Faça um trabalho estratégico.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Evite a improvisação, procure se ater aos planos traçados previamente, e se por ventura não tiver planejado nada, então aproveite este momento para elaborar algo parecido com uma ordem. Será melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor não deixar nas mãos da sorte o que seria sábio de sua parte planejar com detalhes. Deixar tudo nas mãos da sorte é tentador, evita esforço e trabalho, mas os resultados seriam decepcionantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os sinais de maturidade surgem quando sua alma se vê diante de situações que em outros tempos teriam provocado intenso medo, mas agora são tratadas com objetividade, sem grandes emoções, nem positivas nem negativas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As chances de acertar o rumo são muito maiores das que apontam a um destino incerto e, talvez, negativo. Diante dessa perspectiva, que sentido continuariam tendo as ansiedades e preocupações? Com certeza, nenhum!